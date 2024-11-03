Сегодня свой день рождения и выход на пенсию отмечает Ячменев Александр Данилович. От всей души поздравляем и желаем тепла, улыбок, море счастья, любви и нежности, добра.
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Сегодня свой день рождения и выход на пенсию отмечает Ячменев Александр Данилович. От всей души поздравляем и желаем тепла, улыбок, море счастья, любви и нежности, добра.