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В «Ред Булл» подтвердили будущее назначение Харта гоночным инженером Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в обозримом будущем начнет работать с новым гоночным инженером. Бессменный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, с которым Макс сотрудничает с момента первой гонки за «Ред Булл», в 2028 году перейдет в «Макларен», где займет должность гоночного директора.

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