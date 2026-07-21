В «Ред Булл» подтвердили будущее назначение Харта гоночным инженером Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в обозримом будущем начнет работать с новым гоночным инженером. Бессменный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, с которым Макс сотрудничает с момента первой гонки за «Ред Булл», в 2028 году перейдет в «Макларен», где займет должность гоночного директора.