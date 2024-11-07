Правительство не поддержало проект об упрощении получения гражданства

Правительство России не поддержало законопроект, разрешающий тем, кто ранее отказался от гражданства РФ, подать заявление на его получение без обязательного проживания на территории России, следует из официального отзыва Кабмина, который имеется в распоряжении РИА Новости.
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