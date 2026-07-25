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Регионы России

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Токаев предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к Стамбульской формуле 2.0

Токаев предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к Стамбульской формуле 2.0

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Омске с президентом России Владимиром Путиным призвал заморозить конфликт на Украине и вернуться к переговорному формату, основанному на Стамбульских договоренностях.

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