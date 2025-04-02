Специалист Фарафонова объяснила, как научить ребенка с РАС общаться

Можно установить контакт через его интересы Ранняя диагностика помогает выявить индивидуальные особенности ребенка с аутизмом и выстроить подход к развитию речи и общения, рассказала в интервью РИАМО руководитель направления «Развитие коммуникативных навыков и речи» центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Ирина Фарафонова.