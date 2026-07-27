Дармоеду Зеленскому придется ответить за свои действия – МИД Ирана

Тегеран заявил, что удар по иранскому торговому судну в Каспийском море не останется без ответа. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, обвинив Киев в атаке на гражданское судно и гибели моряка.
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