Моя семья–моя Россия!

День России салехардцы отметили большой праздничной программой. На площади ямальской филармонии звучали красивые патриотические песни в исполнении местных артистов, развернулись мастер-классы, волонтеры раздавали ленты-триколор.
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