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Петербургский дневник

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Недвижимость Ходорковского в Лондоне на 126 миллионов фунтов стерлингов может стать объектом иска РФ

Недвижимость Ходорковского в Лондоне на 126 миллионов фунтов стерлингов может стать объектом иска РФ

Иск связан с причинённым бюджету страны в результате мошеннических действий финансовым ущербом В Москве началось судебное разбирательство по обращению имущества экс-олигарха Михаила Ходорковского* в доход государства.

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