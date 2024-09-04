Глава МИД Украины Кулеба ушёл в отставку

Рада рассмотрит его заявление на ближайшем заседании.фото: mfa.gov.ua--> Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил 4 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
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