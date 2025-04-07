Сака о расизме в адрес Винисиуса: «У него были трудности, но он показал, что он выше этого»

Во вторник, 8 апреля, «Арсенал» примет «Мадрид» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. – Что вы думаете об инцидентах с расистскими оскорблениями в адрес Винисиуса Жуниора? – Я знаю его как игрока, знаю его путь.