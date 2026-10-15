Задумывались ли вы когда-нибудь, почему одни люди с радостью бегут в спортзал после работы, а другие находят сотни причин, чтобы отложить тренировку на завтра? Ответ почти всегда кроется не в силе воли, а в том, насколько выбранный вид активности соответствует характеру, образу жизни и внутренним ожиданиям человека.
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