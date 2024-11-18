Царьград Фото: коллаж Царьграда "К этому всё шло". Джо Байден бросает мир в ядерную войну своим решением по ATACMS.
"К этому всё шло". Байден бросает мир в ядерную войну решением по ATACMS. Опасения экспертов развеял Сладков: "Стоп, мы что-то забыли"
Комментарии
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лл
лина любимцева
Власть в США захватили израильские жЫды. Они пользуются мощью и богатствами США, лично ничего в это не вложив. Женились на американках, выдавали жЫдовок за американцев, меняли фамилии (к примеру жЫдовскую фамилию Нудельман меняли на НУЛАНД ) и т.д. Всякими хитростями пролезали во власть в США. Теперь вот имеем, что имеем... Не все зависит от нас....
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4 час.
АИ
Арсен Исмаилов
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОПРОСА ДУРАЦКИЕ !!! ОДИН РАЗ СДЕЛАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!! ОДИН РАЗ НАДО ПРЕВЕНТИВНО РАЗМОТАТЬ ЗАПАДНЫЕ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ ЯДЕРНУЮ ТРУХУ. ПОСЛЕ ЭТОГО ЖДАТЬ УЖЕ РЕАКЦИИ ЗАПАДА И США - ЕСЛИ ЧТО ВДАРИТЬ И ПО НИМ - НО РЕАКЦИЯ БУДЕТ 100% НЕЙТРАЛЬНАЯ = Я НЕ И КОРПОВА НЕ МОЯ ... А ВНУТРИ УКРАИНЫ РОССИЯ РАЗБЕРЁТСЯ БЫСТРО САМА !!!!!
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2 час.
ВН
Валерий Николаевич
"Красные линии" не сработали, немцы просто хихикали над ними. Предупреждения типа "мы ещё не начинали" мерзавцы на той стороне тоже проигнорировали, и неоднократно. Надо что-то срочно придумать. Вся надежда на Пескова, он умный, сообразит
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1 час.
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