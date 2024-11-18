"К этому всё шло". Байден бросает мир в ядерную войну решением по ATACMS. Опасения экспертов развеял Сладков: "Стоп, мы что-то забыли"

лл лина любимцева Власть в США захватили израильские жЫды. Они пользуются мощью и богатствами США, лично ничего в это не вложив. Женились на американках, выдавали жЫдовок за американцев, меняли фамилии (к примеру жЫдовскую фамилию Нудельман меняли на НУЛАНД ) и т.д. Всякими хитростями пролезали во власть в США. Теперь вот имеем, что имеем... Не все зависит от нас....

АИ Арсен Исмаилов ВОПРОСЫ ДЛЯ ОПРОСА ДУРАЦКИЕ !!! ОДИН РАЗ СДЕЛАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!! ОДИН РАЗ НАДО ПРЕВЕНТИВНО РАЗМОТАТЬ ЗАПАДНЫЕ ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ ЯДЕРНУЮ ТРУХУ. ПОСЛЕ ЭТОГО ЖДАТЬ УЖЕ РЕАКЦИИ ЗАПАДА И США - ЕСЛИ ЧТО ВДАРИТЬ И ПО НИМ - НО РЕАКЦИЯ БУДЕТ 100% НЕЙТРАЛЬНАЯ = Я НЕ И КОРПОВА НЕ МОЯ ... А ВНУТРИ УКРАИНЫ РОССИЯ РАЗБЕРЁТСЯ БЫСТРО САМА !!!!!