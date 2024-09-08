Борьба за пятикомнатную квартиру продолжается: Долину мог обмануть мошенник-шизофреник Ирэн ОрлонскаяКонфликт вокруг пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках, оцениваемой более чем в 112 миллионов рублей, продолжается.