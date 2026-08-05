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Фетисов о смерти 19-летнего воспитанника «Салавата» Ханова из-за тромба: «С детства надо выявлять эти моменты, в СССР это было. Что-то пропустили врачи»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о смерти 19-летнего воспитанника « Салавата Юлаева » Амира Ханова.

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