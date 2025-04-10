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Журнал о бизнесе и инвестициях

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РБК узнал о проекте регулирования ИИ с запретом на нейросети высокого уровня риска

РБК узнал о проекте регулирования ИИ с запретом на нейросети высокого уровня риска

Участники рынка, эксперты и депутаты обсуждают законопроект о госрегулировании ИИ. Он предусматривает запрет систем с «неприемлемым уровнем риска», маркировку контента, созданного ИИ, и ответственность разработчиков за вред, нанесенный нейросетями, выяснил РБК.

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