Ночью над Воронежской областью силы ПВО уничтожили 18 беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что жертв и разрушений нет: аппараты сбили над одним городским округом и 11 районами.
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