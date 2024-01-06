В украинском селе Пушкино отказались сносить памятник советскому солдату

Гарибян Сусанна

Пока живо наше поколение-детей послевоенных, памятники будут стоять. Уйдём мы, оборонять их будет некому. Для молодёжи это просто памятники, для нас святыня. Одна надежда на то, что кончится победой России СВО и ситуация изменится. А пока всем, кто защищает памятники солдатам, погибшим в борьбе с фашизмом низкий поклон и уважение! держитесь, друзья!