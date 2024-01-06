Администрация украинского села Пушкино в Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату. Об этом говорится в заявлении «неправительственной организации» «Декоммунизация.
В украинском селе Пушкино отказались сносить памятник советскому солдату
Комментарии
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Александр
Нормальные люди.Что тут ещё можно сказать?И таких очень много.
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14 час.
Гарибян Сусанна
Пока живо наше поколение-детей послевоенных, памятники будут стоять. Уйдём мы, оборонять их будет некому. Для молодёжи это просто памятники, для нас святыня. Одна надежда на то, что кончится победой России СВО и ситуация изменится. А пока всем, кто защищает памятники солдатам, погибшим в борьбе с фашизмом низкий поклон и уважение! держитесь, друзья!
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12 час.
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