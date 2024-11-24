Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +2°, облачно• Севастополь: +5°, облачно• Ялта: +5°, облачно• Алушта: +4°, облачно• Евпатория: +4°, малооблачно• Саки: +4°, малооблачно• Бахчисарай: +3°, облачно• Джанкой: +4°, облачно• Судак: +4°, облачно• Феодосия: +3°, обл.
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