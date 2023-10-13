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Белорусские космонавтки. Экипажи 21-й экспедиции посещения МКС на тренировке

Белорусские космонавтки. Экипажи 21-й экспедиции посещения МКС на тренировке

﻿﻿"Я очень жду следующей тренировки!» Экипажи 21-й экспедиции посещения МКС, в состав которых входят представители Республики Беларусь, приступили к практическим занятиям на тренажере космического корабля "Союз».

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