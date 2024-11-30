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Лебедев: ВС РФ нанесли удар по ж/д составу с ATACMS у порта Черноморска

Российская армия нанесла удар рядом с портом Черноморска в Одесской области по железнодорожному составу, который транспортировал ракеты ATACMS и Storm Shadow, рассказал РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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