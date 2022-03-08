"Для боев в городских условиях": Пентагон обвинил Россию в вербовке сирийских наемников

В Пентагоне муссируют слухи о том, что Россия якобы вербует наемников из Сирии. Последние нужны для ведения городских боев во время спецоперации на Украине, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на неизвестных американских чиновников.
В Пентагоне муссируют слухи о том, что Россия якобы вербует наемников из Сирии. Последние нужны для ведения городских боев во время спецоперации на Украине, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на неизвестных американских чиновников.
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