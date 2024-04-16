Вторник, 1️⃣6️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🎪 Всемирный день цирка 🎤 Всемирный день голоса ❤️День пожеланий для системы здравоохранения 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1722 год - по указу Петра I в России открылись школы, обучающие мореходному делу 📔 1797 год - в Успенском соборе Московского кремля прошла церемония коронации российского императора Павла I 📔 1905 год - создан первый в России профсоюз - Союз рабочих печатного дела 📔 1932 год - на Ленинградском радиозаводе «Коминтерн» налажен выпуск первых советских телевизоров 📔 1934 год - постановление ЦИК СССР учреждено звание Герой Советского Союза - высшее звание и степень отличия в СССР 📔 1943 год - швейцарский химик Альберт Хофман открыл психологический эффект ЛСД 📔 1945 год - в ходе Второй мировой войны началась Берлинская наступательная операция советских войск 📔 1955 год - начал издаваться литературный журнал «Нева» 📔 2004 год - в Троице-Сергиевой Лавре установлен новый "Царь-колокол".