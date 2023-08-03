Самый большой кот в мире вырос еще больше. Открывает уже сам двери, а по ночам не спит и смотрит на хозяев
В прошлом году кота Кефира признали крупнейшим в мире. Но животное выросло еще больше — настолько, что спокойно открывает дверь в сад.
Комментарии
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Наш весит 8кг,иногда ночью сидит и смотрит внимательно на лицо,страшновато становится.Раз смотрел-смотрел и попытался укусить за нос.Потому,если увидела,проснулась,сталкиааю на пол.Всеж кошачий род изначально хищники!!!Не стоит забывать.
Шикарный котик Кефир!!! Здоровья ему!!!
Коту Кефиру, нужна кошечка Ряженка 😻🐈
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