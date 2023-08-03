TRENDYMEN

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Самый большой кот в мире вырос еще больше. Открывает уже сам двери, а по ночам не спит и смотрит на хозяев

Самый большой кот в мире вырос еще больше. Открывает уже сам двери, а по ночам не спит и смотрит на хозяев

В прошлом году кота Кефира признали крупнейшим в мире. Но животное выросло еще больше — настолько, что спокойно открывает дверь в сад.

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Комментарии
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НК
Наталья Климова
Наш весит 8кг,иногда ночью сидит и смотрит внимательно на лицо,страшновато становится.Раз смотрел-смотрел и попытался укусить за нос.Потому,если увидела,проснулась,сталкиааю на пол.Всеж кошачий род изначально хищники!!!Не стоит забывать.
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9 час.
Элеонора Коган
Шикарный  котик Кефир!!! Здоровья ему!!!
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8 час.
НУ
Николай Ушаков
Коту Кефиру, нужна кошечка Ряженка 😻🐈
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2 час.

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