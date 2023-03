Сегодня. 16 марта, исполнился ровно год страшному преступлению ублюдков украинских нацистов и террористов из Азова* (запрещённая в РФ террористическая организация), когда они взорвали при отступлении свой штаб в Драмтеатре Мариуполя, вместе с мирными жителями, которых использовали в качестве живого щита для прикрытия своего штаба 23:32, Москва, Год назад в это время шли тяжёлые бои за […] The post Год исполнился преступлению нацистов — подрыв штаба Азова* в Драмтеатре Мариуполя first appeared on Tochka Zрения.