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Год исполнился преступлению нацистов — подрыв штаба Азова* в Драмтеатре Мариуполя

Год исполнился преступлению нацистов — подрыв штаба Азова* в Драмтеатре Мариуполя

Сегодня. 16 марта, исполнился ровно год страшному преступлению ублюдков украинских нацистов и террористов из Азова* (запрещённая в РФ террористическая организация), когда они взорвали при отступлении свой штаб в Драмтеатре Мариуполя, вместе с мирными жителями, которых использовали в качестве живого щита для прикрытия своего штаба 23:32, Москва, Год назад в это время шли тяжёлые бои за […] The post Год исполнился преступлению нацистов — подрыв штаба Азова* в Драмтеатре Мариуполя first appeared on Tochka Zрения.

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