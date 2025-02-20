Полицейские приняли участие в «Ярмарке вакансий» Амурского государственного университета

19 февраля сотрудники кадровых подразделений УМВД России по Амурской области приняли участие в традиционной «Ярмарке вакансий», организованной Центром развития карьеры Амурского государственного университета.
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