Зруйнована дитяча лікарня в Маріуполі Україна оприлюднила дані про втрати серед медпрацівників та зруйновані медустанови За оцінками МОЗ країни, в ході російського вторгнення вбито 18 медпрацівників; зруйновано близько 900 медичних закладів У неділю міністерство охорони здоров'я України повідомило, що, щонайменше, 18 медичних працівників загинули і майже 900 медичних закладів пошкоджено або зруйновано під час […] Сообщение Україна оприлюднила дані про втрати серед медпрацівників та зруйновані медустанови появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.