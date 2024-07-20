Театр абсурда
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Театр абсурда

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Александр Бастрыкин направил в Госдуму инициативы по ужесточению миграционной политики

Александр Бастрыкин направил в Госдуму инициативы по ужесточению миграционной политики

Напомним: согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона "О Следственном комитете РФ", руководитель СКР вправе разрабатывать предложения о совершенствовании законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности ведомства.

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Комментарии
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В
Владимир
Отличные предложения Бастрыкина. Но они такие серьезные и их так много, что наши депутаты, не любящие работать, ничего делать не будут.
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7 час.
лина любимцева
Госдума БЕЗОТВЕТСТВЕННО относится к проблемам с мигрантами... ТОЛЬКО 13% мигрантов работают на стройках, ради которых и запускают их в Россию. Остальные де 87% мигрантов кто наркоту тоннами в Россию завозит, кто извозом занимается, кто чем промышляет... Налоги никто не платит... ЗАТО получают и маткапитал, и пособия на жен и их детей... СКОЛЬКО УЖЕ МОЖНО ГРАБИТЬ РОССИЯН?!!
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1 час.
лл
лина любимцева
Скорее всего, Госдуме ЗАПРЕТИЛИ решать проблемы с мигрантами. И запрет идет СВЕРХУ!!
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1 час.

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