Напомним: согласно ч. 2 ст. 10 Федерального закона "О Следственном комитете РФ", руководитель СКР вправе разрабатывать предложения о совершенствовании законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к сфере деятельности ведомства.
Александр Бастрыкин направил в Госдуму инициативы по ужесточению миграционной политики
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Отличные предложения Бастрыкина. Но они такие серьезные и их так много, что наши депутаты, не любящие работать, ничего делать не будут.
Ответить
7 час.
лина любимцева
Госдума БЕЗОТВЕТСТВЕННО относится к проблемам с мигрантами... ТОЛЬКО 13% мигрантов работают на стройках, ради которых и запускают их в Россию. Остальные де 87% мигрантов кто наркоту тоннами в Россию завозит, кто извозом занимается, кто чем промышляет... Налоги никто не платит... ЗАТО получают и маткапитал, и пособия на жен и их детей... СКОЛЬКО УЖЕ МОЖНО ГРАБИТЬ РОССИЯН?!!
Ответить
1 час.
лл
лина любимцева
Скорее всего, Госдуме ЗАПРЕТИЛИ решать проблемы с мигрантами. И запрет идет СВЕРХУ!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии