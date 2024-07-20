Александр Бастрыкин направил в Госдуму инициативы по ужесточению миграционной политики

Отличные предложения Бастрыкина. Но они такие серьезные и их так много, что наши депутаты, не любящие работать, ничего делать не будут.

лина любимцева

Госдума БЕЗОТВЕТСТВЕННО относится к проблемам с мигрантами... ТОЛЬКО 13% мигрантов работают на стройках, ради которых и запускают их в Россию. Остальные де 87% мигрантов кто наркоту тоннами в Россию завозит, кто извозом занимается, кто чем промышляет... Налоги никто не платит... ЗАТО получают и маткапитал, и пособия на жен и их детей... СКОЛЬКО УЖЕ МОЖНО ГРАБИТЬ РОССИЯН?!!