США истратили невероятные 160 ЗУР Patriot, чтобы ночью перехватить ракеты Ирана Американские военные сегодняшней ночью отбивали иранскую ракетную атаку на свои объект.
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