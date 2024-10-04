«Кавабанга!» — в Steam можно бесплатно сыграть в игру про «Черепашек-ниндзя», к...

«Кавабанга!» — в Steam можно бесплатно сыграть в игру про «Черепашек-ниндзя», которая раньше была эксклюзивом AppleКомпания Super Evil Megacorp раскрыла точную дату выхода PC-версии Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate.