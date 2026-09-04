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Бизнес журнал. Урал

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Суд оставил под арестом бывшего зампрокурора Железнодорожного района Екатеринбурга

Суд оставил под арестом бывшего зампрокурора Железнодорожного района Екатеринбурга

Свердловский областной суд оставил в силе арест бывшего заместителя прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга Михаила Аникина.

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