Содействие сахалинского Уполномоченного Андрея Коваленко помогло предпринимателю оперативно продлить право на лицензию

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрею Коваленко в начале ноября 2023 года обратилось ООО «Магнит» с вопросом о запрещении со стороны контролирующего органа заниматься розничной торговлей алкогольной продукции в связи с истёкшим сроком действия лицензии.