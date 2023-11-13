Содействие сахалинского Уполномоченного Андрея Коваленко помогло предпринимателю оперативно продлить право на лицензию

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрею Коваленко в начале ноября 2023 года обратилось ООО «Магнит» с вопросом о запрещении со стороны контролирующего органа заниматься розничной торговлей алкогольной продукции в связи с истёкшим сроком действия лицензии.
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