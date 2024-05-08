Трое «лишних»: Решетников, Савельев, Матыцин?

EV

Evgeni Velesik

Когда Ельцин заступил к власти, он развалил всё Министерства, а значит и экономику страны! Выкинул на улицу миллионы людей и при этом позиционировал себя неким душа-парнем! Чуть всю Россию не пропил! На сегодня нужны такие кадровые министры как Мишустин! Меньше политики, больше работы! Кадровый дефицит не вверху, он внизу и пора возражать Профессиональные училища!