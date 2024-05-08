УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Когда Ельцин заступил к власти, он развалил всё Министерства, а значит и экономику страны! Выкинул на улицу миллионы ...Трое «лишних»: Ре...
  • Meerflieger
    Мурашку туда же, нахрен...Трое «лишних»: Ре...
  • Александр Глущенко
    Так сколько говоришь было пенсионных реформ в России ?Володин: «Путин -...

Трое «лишних»: Решетников, Савельев, Матыцин?

Трое «лишних»: Решетников, Савельев, Матыцин?

Как передает корреспондент УтроNews, 7 мая состоялась инаугурация Президента Российской Федерации, а уже 10 мая может быть объявлен новый состав Правительства РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
КЛ
Колмогорова Людмила
Пропустили Минкульт
Ответить
20 час.
Meerflieger
Мурашку туда же, нахрен...
Ответить
16 час.
EV
Evgeni Velesik
Когда Ельцин заступил к власти, он развалил всё Министерства, а значит и экономику страны! Выкинул на улицу миллионы людей и при этом позиционировал себя неким душа-парнем! Чуть всю Россию не пропил! На сегодня нужны такие кадровые министры как Мишустин! Меньше политики, больше работы! Кадровый дефицит не вверху, он внизу и пора возражать Профессиональные училища!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх