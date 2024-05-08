Как передает корреспондент УтроNews, 7 мая состоялась инаугурация Президента Российской Федерации, а уже 10 мая может быть объявлен новый состав Правительства РФ.
Трое «лишних»: Решетников, Савельев, Матыцин?
Комментарии
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КЛ
Колмогорова Людмила
Пропустили Минкульт
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20 час.
Meerflieger
Мурашку туда же, нахрен...
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16 час.
EV
Evgeni Velesik
Когда Ельцин заступил к власти, он развалил всё Министерства, а значит и экономику страны! Выкинул на улицу миллионы людей и при этом позиционировал себя неким душа-парнем! Чуть всю Россию не пропил! На сегодня нужны такие кадровые министры как Мишустин! Меньше политики, больше работы! Кадровый дефицит не вверху, он внизу и пора возражать Профессиональные училища!
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5 час.
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