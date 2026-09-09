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Царьград

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Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Сургута и Ханты-Мансийска

Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Сургута и Ханты-Мансийска

В аэропортах Сургута и Ханты-Мансийска временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Росавиация сообщает, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

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