Путин четко выразил позицию по Украине, никаких ультиматумов Россия не приемлет: заявления Пескова 12 мая

Президент России Владимир Путин ясно выразил свою позицию по ситуации на Украине, заявив о недопустимости ультиматумов в адрес России, и подчеркнул готовность к продолжению диалога на основе взаимного уважения и равноправия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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