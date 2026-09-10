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ЕС vs США: робкое покушение на US Treasuries и признаки реального ИТ-«развода»

ЕС vs США: робкое покушение на US Treasuries и признаки реального ИТ-«развода»

В начале сентября мир облетела новость: в крупнейшем в мире норвежском суверенном фонде задумались о снижении доли американских госбумаг.

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