«Россия выплачивает Абхазии компенсацию и закрываем вопрос»: в республике нашли выход из кризиса

Владимир Назанский История с Абхазией - это какая-то геополитическая диверсия, настоящее вредительство, чреватое появлением НАТО, уже за окраиной Большого Сочи. Надо подредактировать пару самых хамских пунктов тексте договора, начать переговоры, урегулировать вопрос, подписать договор, включить электричество

Людмила Лиханова Слышу голос либераста. Они нас пытаются шантажировать, а мы им - нате пожалуйста наше электричество. накоси-выкуси. А НАТО...нам не привыкать. Будем держать кое-что в рукаве и НАТа сама сдуется.