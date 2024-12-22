В Абхазии нашли решение кризиса с Россией. Надо просто, чтобы наша страна выплатила местным жителям компенсацию за свою имперскую геополитику в регионе, тогда, нас так и быть, простят.
«Россия выплачивает Абхазии компенсацию и закрываем вопрос»: в республике нашли выход из кризиса
Комментарии
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Владимир Назанский
История с Абхазией - это какая-то геополитическая диверсия, настоящее вредительство, чреватое появлением НАТО, уже за окраиной Большого Сочи. Надо подредактировать пару самых хамских пунктов тексте договора, начать переговоры, урегулировать вопрос, подписать договор, включить электричество
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4 час.
Людмила Лиханова
Слышу голос либераста. Они нас пытаются шантажировать, а мы им - нате пожалуйста наше электричество. накоси-выкуси. А НАТО...нам не привыкать. Будем держать кое-что в рукаве и НАТа сама сдуется.
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4 час.
Ирина52
Калининград, Псков рядом с НАТО. НУ И ЧТО? Питер - в 7 часах езды. Москва - в 12... И никого это не волнует... А вот за русофобию бить надо. И БИТЬ БОЛЬНО. По самому дорогому - по кошельку...
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2 час.
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