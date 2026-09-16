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Тульские новости

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В Тульской области вернули государству незаконно занятый берег

В Тульской области вернули государству незаконно занятый берег

Берег Пронского водохранилища вновь стал общедоступным. Тульская природоохранная прокуратура добилась возвращения в государственную собственность пяти земельных участков, незаконно занятых частными лицами.

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