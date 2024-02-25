Сенатор Ольга Ковитиди: вопрос саботажа будет актуален еще в ближайшие 10–15 лет

Вячеслав Дегтярев так против них, судов,чиновников и надо будет применять эту статью а не против населения страны.....😎

Вячеслав Дегтярев Кораблев Сергей Необходимость в такой статье безусловно есть. Нет только доверия к правоохранительным органам, которые будут сажать по этой статье. так против них, судов,чиновников и надо будет применять эту статью а не против населения страны.....