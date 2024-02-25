Скоро весна. В России просыпаются ёжики. И некоторые сенаторы. Вот хотя бы предложение сенатора от Крыма Ольги Ковитиди взять.
Сенатор Ольга Ковитиди: вопрос саботажа будет актуален еще в ближайшие 10–15 лет
Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
так против них, судов,чиновников и надо будет применять эту статью а не против населения страны.....😎
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4 час.
Вячеслав Дегтярев
Кораблев Сергей Необходимость в такой статье безусловно есть. Нет только доверия к правоохранительным органам, которые будут сажать по этой статье. так против них, судов,чиновников и надо будет применять эту статью а не против населения страны.....
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4 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Пятьдесят восьмую дают статью, Говорят: "Ничего, вы так молоды..." Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, — Он бы хрен доехал до Вологды! Он живёт себе в городе Вологде, А я — на Севере, а Север — вона где!
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3 час.
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