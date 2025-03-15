Возможность реализации требований Венгрии к Евросоюзу по Украине оценили

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Преждевременно говорить о реализации требований премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в том числе призыв по Украине, к Евросоюзу, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.