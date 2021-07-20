Путин назвал четыре нерешенные проблемы России

В России по-прежнему наряду с достижениями есть и нерешенные проблемы, такие как, например, бедность и низкое качество медицинских услуг, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
В России по-прежнему наряду с достижениями есть и нерешенные проблемы, такие как, например, бедность и низкое качество медицинских услуг, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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