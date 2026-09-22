Глава МИД ФРГ Вадефуль потребовал заставить Россию сесть за стол переговоров

Глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль призвал Запад заставить Россию сесть за стол переговоров. Его заявление опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Германии.
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