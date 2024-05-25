Женщины, которые останутся у разбитого корыта

На соседнем канале прочитала о женщинах, которые останутся у разбитого корыта. По мнению автора, это женщины, которые ничего не откладывали, а тратили деньги бездумно: покупали духи и кофе в стаканчиках, летали в Париж.
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