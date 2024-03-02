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Слабонервным не смотреть: появились жуткие подробности гибели экскурсии на «Титаник»

Странные звуки с затонувшего батискафа озадачили учёных. Незадолго до премьеры документального фильма The Titan Sub Disaster: Minute by Minute, который посвящён расследованию трагического инцидента с батискафом «Титан» в июне 2023 года, появились новые денные о катастрофе.

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