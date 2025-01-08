Додик предупредил желающие вступить в ЕС страны Балкан о ловушке

Странам Балкан следует отказаться от вступления в Европейский союз (ЕС). С таким призывом выступил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью Радио и телевидению государства.
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