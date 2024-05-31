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Награждённые умирают один за другим: В смертях офицеров ВСУ обнаружен след Залужного

Награждённые умирают один за другим: В смертях офицеров ВСУ обнаружен след Залужного

IMAGO/Ukraine Presidency/Ukraini/GloballookpressСегодня 963 прочитали С обладателями украинских военных наград, что вручал лично главком ВСУ, теперь бывший, Валерий Залужный, творится странное.

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