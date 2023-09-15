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Простое решение Российской Империи в сложном вопросе Нагорного Карабаха

Простое решение Российской Империи в сложном вопросе Нагорного Карабаха

Похоже, зреет новая война между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан, которого вооружает Турция и Израиль, стягивает войска к зоне соприкосновения, а Армения, которая вроде бы уже отдала весь Нагорный Карабах своему противнику, обзванивает всех возможных союзников, и в первую очередь - США и Францию.

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Комментарии
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А
Анатолий
В вопроснике нет пункта -Объявить Карабахскую независимую республику- КНР 2 (ведь кнр уже есть) и всем жителям выдать российские паспорта после проведения голосования в  КНР 2.
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1 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
Создать независимую республику будет правильным решением!
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43 мин.

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