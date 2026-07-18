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Будни мужчин. Все что нам интересно

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The Diplomat: в Азии присматриваются к русской Арктике, но платить не хотят

The Diplomat: в Азии присматриваются к русской Арктике, но платить не хотят

Азиатские державы, от Южной Кореи и Сингапура и далее все чаще обращают свое внимание на Северный морской путь, однако угроза санкций и иные трудности пока пугают их, не давая развернуть деятельность в полную силу, пишет The Diplomat.

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