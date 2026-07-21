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Генич включил Возинью в символическую сборную чемпионата мира. Холанд остался вне списка

Комментатор и президент ФК « Матч ТВ » Константин Генич составил символическую сборную по итогам чемпионата мира-2026.

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