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Российский хоккеист обвинен в шпионаже в Польше, Навке отказали в гранте, Крыховяк шумно ушел из «Краснодара», тренер «ПСЖ» задержан за расизм и другие новости

Российский хоккеист обвинен в шпионаже в Польше, Навке отказали в гранте, Крыховяк шумно ушел из «Краснодара», тренер «ПСЖ» задержан за расизм и другие новости

1. Российский хоккеист обвинен в шпионаже в Польше, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Вероятно, это 20-летний Максим Сергеев из команды первого дивизиона «Заглембе».

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