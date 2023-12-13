Мать-пенсионерка расстроена: увидела переписку дочерей. «Ругаются, на чем свет стоит, спихивают меня друг другу!»— …Да банально все – увидела переписку в интернете, – грустно рассказывает шестидесятипятилетняя Анна Георгиевна.
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